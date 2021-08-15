Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 461303 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 августа 2021 года выросло до 461303 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3604 человек.

Выздоровели и выписаны 455521 (+1418) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3604 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1305 человек (6,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7542035 (+20401) тестов на коронавирус.