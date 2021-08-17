Власти Беларуси мечтают найти новые кредиты на строительство дорог

Беларусь ищет замену европейским кредитам на финансирование реконструкции и ремонта автодорог, заявил в понедельник министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире зомбоящика.

"Для нас важно дальнейшее движение по крупным инвестиционным проектам. Это автомобильная дорога М-3 Минск-Витебск на участке до Плещениц. Автомобильная дорога Р-46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста. Автомобильная дорога М-7 Минск - граница с Литвой. Вот эти основные проекты, по которым у нас были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками. Мы сегодня должны найти замену этого финансирования", - сказал Авраменко, которого цитирует Интерфакс-Запад

Он сообщил, что ведутся переговоры с Евразийским банком развития и Эксимбанком Китая: "Сумма на те проекты, которые я назвал - около полумиллиарда долларов".

"Мы в этом году завершим реконструкцию дороги Р-53 от Минска до Смолевичей. Это новая бетонка будет у нас. Завершим реконструкцию дороги Р-23 Минск-Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска", - проинформировал чиновник.