Компания Google подала в суд на Минторговли Беларуси

Компания Google решила оспорить в суде суждение Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси о доминирующем положении магазина приложений Google Play на рынке Беларуси.

Согласно электронному расписанию на сайте Верховного суда, процесс начнётся 19 августа. Истцом выступает Google LLC, ответчиком – МАРТ РБ.

МАРТ Беларуси на основе проведенного по жалобе Яндекса расследования заявил, что компания Google нарушила антимонопольное законодательство Беларуси на рынке магазинов приложений для мобильных устройств под управлением ОС Android.

"По результатам анализа рынка антимонопольным органом установлено, что на данном рынке компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play, который распространяется в том числе на территории Республики Беларусь", - говорилось в сообщении на сайте МАРТ.