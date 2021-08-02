МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 млрд долларов США на поддержку экономики.

Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева в понедельник, 2 августа.

Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам-участникам фонда пропорционально квотам. Решение вступит в силу 23 августа, сообщает DW.

Из общей суммы 275 млрд долларов будет направлено на развивающиеся рынки. Глава фонда особо выделила важность поддержки более уязвимых стран-членов МВФ в восстановлении от последствий пандемии коронавируса и достижении устойчивого долгосрочного роста.