Последнее обновление: 29.07.2021 08:49

РЖД задумалась над отменой скидок для Беларуси

Руководство РЖД намерено обсудить вопрос повышения тарифов на перевозку грузов из Беларуси.

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на главу Института исследования проблем ж/д транспорта Павла Иванкина.

Она напомнил, что РЖД в настоящий момент предоставляет скидки белорусским грузам. Однако, в ситуации, когда Прибалтика оказалась для них закрыта, в компании могут поднять вопрос о повышении тарифов ввиду полумонопольного положения. Предположительно, скидку могут убрать уже с 2022 года.

Иванкин утверждает, что Беларусь будет вынуждена воспользоваться мощностями, которые расположены в Санкт-Петербурге, поэтому ситуация, по его мнению, будет развиваться в этом ключе с определенной степенью.



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