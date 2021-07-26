Последнее обновление: 26.07.2021 16:15

Углеродный налог ЕС на товары из РФ может составить 1,1 млрд евро в год

Российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений могут уплачивать Евросоюзу до 1,1 миллиарда евро в год после того, как в полной мере начнет действовать механизм пограничного углеродного корректирования импорта в ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Это следует из расчетов, заверенных Минэкономразвития РФ, пишет в понедельник, 26 июля, российское издание РБК.

Согласно представленным данным, новый углеродный сбор ЕС может затронуть российские поставки на сумму около семи миллиардов евро. При этом больше всего придется платить за ввоз железа и стали из России - 655 млн евро, а также азотных удобрений - 398 млн евро.

В середине июля Еврокомиссия представила программу по защите климата "Зеленый курс" (Green Deal), в рамках которой предусматривается с 2023 года ввести в действие CBAM - углеродный сбор или углеродный налог ЕС, как его стали называть в России, отмечает DW.

Цель программы - добиться полной климатической нейтральности к 2050 году, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.



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