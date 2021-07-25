Лукашенко разрешил правительству не согласовывать численность нотариусов в стране

Правительству Беларуси больше не придется согласовывать с Лукашенко предельную численность нотариусов в стране, следует из указа №286 от 22 июля 2021 года.

"Из подпункта 1.5 пункта 1 Указа президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. N 523 "Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь" слова "по согласованию с президентом Республики Беларусь" исключить", - сказано в указе.

Ранее в этом подпункте говорилось, что предельная численность нотариусов в Беларуси, а также численность нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, определяется Советом министров по согласованию с президентом.