Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 439 828 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 июля 2021 года выросло до 439 828 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3385 человек.

Выздоровели и выписаны 433 782 (+1 127) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3385 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 061 человек (6,22% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 185 259 (+17 055) теста на коронавирус.