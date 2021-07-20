Миллиардер Безос слетал в «космос» на своем корабле New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила во вторник первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос.

Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени Восточного побережья США (16:12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 км. Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме, передает ТАСС.

В число пассажиров, помимо миллиардера Безоса, вошел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.