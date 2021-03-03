В Беларуси уточнен порядок снятия автомобиля с учета для утилизации

Совмин РБ внес поправки предусмотрена корректировка порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации.

Согласно постановлению от 1 марта 2021 г. № 122, при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

- собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

- документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

- в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.

Также скорректированы вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Документ вступает в силу после официального опубликования.