Последнее обновление: 07.07.2021 14:30

Минтранс США завершил процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью

Министерство транспорта США завершило во вторник работу над указом, запрещающим продажу билетов на авиарейсы в Беларусь и в обратном направлении.

"Незамедлительно и до последующего указа министерства <...> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью", - говорится в документе, передает ТАСС.

При этом предусмотрены исключения на индивидуальной основе для любых перелетов, осуществляемых "в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

Решение принято после того, как власти Беларуси 23 мая захватили самолет компании Ryanair.

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