Лукашенко потребовал «внимательно посмотреть» на западные компании в Беларуси (Добавлено)

Лукашенко поручил правительству и Нацбанку внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси

Поручение было озвучено на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Те, кто ответственно к этому относится, понимает нас, - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, – вы знаете, как к ним относиться», - заявил Лукашенко.

Он сказал, что в правительстве знают, кто в Германии, США и других странах сегодня выступил против поставок комплектующих и основных узлов на белорусские предприятия.

«У нас есть опыт, помните, «Шкода», NIVEA и так далее. Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и в Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину –там хорошие дороги, пускай едут и поставляют. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за оружие экономическое, думали», - напугал пенсионер.

«Задача правительства – предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Хочу услышать, как мы защитим свои предприятия, за счет чего обеспечим импортозамещение и как простимулируем внутренний спрос», - также сказал Лукашенко.

«Продажи у нас на европейских рынках никогда не были большими, особенно у тех предприятий, против которых были введены санкции, тот же БЕЛАЗ, МАЗ и так далее. Мы совсем немного туда поставляли продукции, но мы закупали там некоторые комплектующие. Так что, только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Они производятся на просторах бывшего Советского Союза, в Китае, Турции, Индии. Надо просто шевелиться и переориентироваться», - потребовал он.