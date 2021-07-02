МВФ спрогнозировал рекордный рост экономики США в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рекордные темпы роста ВВП США в нынешнем году — около 7%, в следующем году примерно на 5%.

Об этом сообщается в опубликованном фондом обзоре экономики США, передает РБК.

Так, рост ВВП США на уровне 7% станет самым большим в истории страны с 1984 года. Ранее фонд предполагал рост американской экономики на 4,6% в 2021 году. МВФ также повысил свой прогноз роста ВВП США на 2022 год до 4,9% по сравнению с его предыдущим прогнозом в 3,5%.

МВФ пересмотрел свой прогноз в пользу повышения в связи с быстрым восстановлением на фоне преодоления последствий пандемии коронавируса и предположением, что большая часть планов президента Джо Байдена по инфраструктуре и социальным расходам будет одобрена конгрессом.