Лукашенко решил заработать на российской вакцине, вакцинируя иностранцев

Белорусские власти разрешили гражданам 73 государств безвизовый въезд в страну для вакцинации от коронавируса.

С 15 июля 2021 года безвиз предоставляется на срок до пяти суток, следует из указа №251 от 1 июля.

«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», - говорится в официальном комментарии к документу.