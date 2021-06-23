Глава ФРС: Отказ России и Китая от доллара не повлияет на американскую валюту

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире.

Такое мнение высказал во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

На слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса его спросили, обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара, представляет ли эта ситуация угрозу национальной безопасности, передает ТАСС.

«Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать. Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», - считает глава финрегулятора.

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время», - заключил Пауэлл.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем». Также, по словам главы МИД, «нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

В июне Минфин РФ объявил о планах полностью избавиться от долларов Фонде национального благосостояния, а спустя несколько дней президент Владимир Путин заявил, что США подрывают доверие к своей валюте санкциями, запрещающими долларовые расчеты.

«Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся», - сказал Путин.