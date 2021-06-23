Последнее обновление: 23.06.2021 10:36

Глава ФРС: Отказ России и Китая от доллара не повлияет на американскую валюту

Возможное решение России и Китая отказаться от доллара не повлияет на положение американской валюты в мире.

Такое мнение высказал во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

На слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса его спросили, обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара, представляет ли эта ситуация угрозу национальной безопасности, передает ТАСС.

«Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать. Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», - считает глава финрегулятора.

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось в ближайшее время», - заключил Пауэлл.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем». Также, по словам главы МИД, «нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

В июне Минфин РФ объявил о планах полностью избавиться от долларов Фонде национального благосостояния, а спустя несколько дней президент Владимир Путин заявил, что США подрывают доверие к своей валюте санкциями, запрещающими долларовые расчеты.

«Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся», - сказал Путин.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование