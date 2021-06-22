В США раскрыта схема контрабанды оптических приборов в Россию

Министерство юстиции США в понедельник, 21 июня, предъявило обвинения 5 подозреваемым по делу о масштабной контрабанде тепловизионных оптических прицелов и очков ночного видения в Россию.

Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Среди них - россиянин и двое граждан Израиля. Гражданство еще 2 человека ведомство не называет, передает DW.

По версии следствия, подозреваемые в нарушение закона об экспорте оружия вывозили оптические устройства в РФ на протяжении почти 4 лет. Они приобрели десятки оптических прицелов стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов под вымышленными именами и заверили продавцов, что не собираются вывозить купленное из Соединенных Штатов.

Ни у кого из фигурантов дела не было лицензии на экспорт, которая требуется при вывозе из США устройств, имеющих отношение к сфере обороны, подчеркнул Минюст. Подозреваемые пользовались фиктивными адресами для доставки в РФ, а в сопроводительных документах указывали, что предметы не подпадают под особый контроль и стоят менее 2500 долларов, добавили в ведомстве.