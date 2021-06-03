Последнее обновление: 03.06.2021 16:45

Еврокомиссия: Лицензия на эксплуатацию БелАЭС выдана с нарушениями

Белорусские власти выдали лицензию на эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не соблюдая все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах 2018 года.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

«..хотя решение о коммерческом лицензировании станции в Островце находится в сфере ответственности национальных властей, под надзором национального регулятора, необходимо обеспечить максимальную безопасность станции. Это еще более важно, учитывая близость страны к границе ЕС и столице Литвы Вильнюсу», - говорится в заявлении.

Европейская комиссия напоминает о важности как можно скорее и в полной мере выполнить все рекомендации экспертной оценки, включая вопросы, которые не были выполнены на первом этапе. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Беларусь решала вопросы ядерной безопасности АЭС в Островце в условиях полной прозрачности, включая экспертную проверку ENSREG.

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