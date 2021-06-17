Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 408621 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 июня 2021 года выросло до 408621 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3015 человек.

Выздоровели и выписаны 401462 (+375) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3015 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 873 человека (4,21% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6593438 (+20697) тестов на коронавирус.