Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 405663 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 июня 2021 года выросло до 405663 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2978 человек.

Выздоровели и выписаны 398742 (+1155) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 923 человека (5,24% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6533921 (+17605) тест на коронавирус.