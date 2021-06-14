Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 406360 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 июня 2021 года выросло до 406360 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2987 человек.

Выздоровели и выписаны 399174 (+432) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 697 человек (6,4% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6544800 (+10879) тестов на коронавирус.