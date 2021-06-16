Последнее обновление: 16.06.2021 16:04

Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах

Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС в среду, 16 июня, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение вредных выбросов в атмосферу.

Согласно договоренностям, страны ЕС смогут вводить комбинированные системы взимания дорожных сборов, основанные как на времени, которое транспортное средство проводит в пути, так и на его протяженности. Кроме того, могут быть предусмотрены разные размеры сборов для различных видов транспорта, а некоторые из них (например, автобусы) могут быть освобождены от уплаты, передает DW.

Изменения вступят в силу после одобрения Комитетом постоянных представителей 27 стран ЕС (COREPER), а затем - Советом ЕС (главы профильных министерств). У европейских стран будет два года, чтобы разработать соответствующие правила на национальном уровне.

Еврокомиссия впервые представила изменения Директивы о "евровиньетках" в мае 2017 года. Введение дорожных сборов является для стран-членов ЕС добровольным.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование