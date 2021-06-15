Марокканский ученый научился заряжать электромобильные батареи за 10 минут

Доктор Рашид Язами, наиболее известный своим изобретением графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов, заявил, что он разработал технологию, которая позволит заряжать электромобильные батареи всего за 10 минут.

При этом пробег электромобиля (EV) на одной зарядке составит 800 км, передает ixbt.com. Кроме того, эта технология позволит продлить ресурс аккумуляторных батарей.

«Мы разработали новую технологию, которая является самой быстрой технологией зарядки аккумуляторов в мире. Недавно мы завершили зарядку аккумулятора высокой плотности за десять минут. Если сравнить с Tesla, которая заряжается за 70 минут, то мы в семь раз быстрее», — заявил марокканский ученый.

Для этого Язами использует метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия» (Non-Linear Voltammetry, NLV), который регулирует напряжение на разных уровнях. Эти уровни можно представить как ступеньки, на которых каждому шагу будет соответствовать постоянное необходимое напряжение. Напряжение изменяется до величины, необходимой для новой ступени. Процесс продолжается, и в конечном итоге аккумулятор полностью заряжается, когда процесс достигает максимального уровня.