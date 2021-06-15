Власти Беларуси распространяют слух о возможной политической амнистии

Белорусские власти в атмосфере строгой секретности якобы начали составляться списки лиц, которые могут попасть под политическую амнистию.

«Все происходит в атмосфере строгой секретности, процесс регулируется выпущенным под «ДСП» (для служебного пользования) документом. Общего понимания, кто попадет в списки, пока нет. Нам известно только о включении в списке тех, кто проходил по «мелочам», например осужденных за нанесение надписей», - пишет Наша Нива со ссылкой на собственный источник.

«Составление этих списков не означает, что они будут реализованы, но приметы указывают на то, что политическая амнистия может быть объявлена», — цитирует издание «компетентных собеседников».

Это якобы согласуется с информацией о том, что «политическим» стали предлагать писать покаянные письма в местах отбывания наказаний и даже в СИЗО.

Впрочем, появление этого слуха, пусть даже и подкрепленного неким документом с грифом «ДСП», как и информации и о предложениях властей писать письма о помиловании, больше похоже на очередную попытку завязать хоть какой-то торг с Европой до введения очередного пакета санкций.

На самом деле никто не планирует проводить реальную амнистию, да и освобождение десятка граждан, осужденных за надписи, на фоне захвата самолета Ryanair с последующим развитием этого сюжета, вряд ли привлечет внимание Евросоюза.

Если брошенный властями на стол переговоров козырь в виде готовности режима прикрыть резко возросший поток нелегальных мигрантов в Литву остался незамеченным, то уж политическая амнистия, способная привлечь внимание Брюсселя в нынешней ситуации, должна включать таких персон как Виктор Бабарико, Мария Колесникова и т.д., не говоря уже об остальных участниках мирных протестов.

Но на такой шаг белорусские власти, хватающиеся за очередную соломинку «даешь политамнистию», вообще не готовы, а потому пока нет и темы для разговора. Но ситуация может поменяться после введения очередного пакета санкций.

В настоящее время в Беларуси насчитывается 481 политзаключенный. В минувший понедельник правозащитники признали политзаключенными еще двух человек. Между тем в тюрьмах изоляторах по политическим причинам содержатся сотни граждан, которых еще предстоит признать политзаключенными.