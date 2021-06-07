Власти Беларуси расширяют госрегулирование цен на продовольствие

Белорусские власти н фоне разгоняющейся инфляции сообщили об усилении (расширении) государственного регулирования цен на продовольствие.

Согласно постановлению МАРТ РБ №40 от 1 июня 2021 года вводится регулирование цен на: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Кроме того, до 25% сокращается максимальная надбавка (включая надбавку импортера, оптовую надбавку, торговую надбавку) на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свёклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Документом уточняются подходы к регулированию цен на детское питание, сообщила пресс-служба МАРТ РБ.

Рост цен и вынужденное усиление госрегулирования в МАРТ списали на текущую ситуацию в мировой экономике.

«На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Республике Беларусь. По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 г. в годовом выражении ускорился до 37,5 процента (28,7 процента в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 процента, молоко – 25,9 процента, зерновые культуры – 34,5 процента, масло растительное – 120,9 процента. По данным Всемирного банка, в мае 2021 г. цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4 процента, чай – до 75,5 процента, пальмовое масло – в 2 раза», - отмечается в сообщении.