Мазепин не стал комментировать санкции и возможное сотрудничество с Беларусью

Владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин по сути отказался комментировать прессе темы возможного сотрудничества с Беларусью и санкций, вводимых против синеокой.

Мазепина наряду с Олегом Дерипаской называют спонсором белорусских протестов в 2020 году.

Так, на вопрос журналиста ТАСС «Сейчас начали говорить о возможности санкций против экспорта белорусского калия. Вы это как-то оценивали для себя, как для компании?» Мазепин ответил:

— Я понимаю, что санкции — это неприятная штука. И я бы не хотел желать никому из моих коллег по цеху, чтобы у них были проблемы. Я считаю, что мир должен быть открытым. Поэтому я всем своим коллегам по цеху желаю счастья и процветания.

ТАСС: — Про коллег. Вообще какое-то взаимоотношение с белорусами возможно, какое-то возобновление совместной работы?

— Я всегда верю, что Россия и Беларусь — это братские народы.

ТАСС: — Я имела в виду, у вас как у компаний.

— Я ответил.

Мазепин также сообщил, что Уралкалий в настоящее время не ведет переговоры с Китаем и Индией о заключении долгосрочных контрактов на поставку удобрений. Решение не заключать контракты было принято в начале года после того, как Белорусская калийная компания подписала контракты на поставку калия в эти страны по «демпинговым», как утверждают мировые производители калия, ценам.

«Мы всегда готовы к сотрудничеству, но в настоящий момент мы переговоров не ведем», - ответил Мазепин.