Последнее обновление: 04.06.2021 13:52

Новая Зеландия заменила беларусский калий на канадский

В Новой Зеландии отказались от беларуских калийных удобрений в пользу канадских.

Компания «Ravensdown», на долю которой приходится около половины импорта удобрений в Новую Зеландию, отказалась от беларусского калия, заменив его канадским.

В компании ссылаются на рост напряжённости в Беларуси на фоне ситуации с европейскими и американскими санкциями, пишет новозеландское издание Stuff.

По словам представителя «Ravensdown» Гарета Ричардса, руководство новозеландского предприятия внимательно следит за ситуацией и будет следовать указаниям и советам Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.



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