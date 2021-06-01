В Беларуси наниматели смогут увольнять призывающих к забастовке сотрудников

Наниматели в Беларуси получат возможность увольнять работников, отбывающих административный арест или призывающих коллег к забастовкам.

Об этом сообщил в понедельник замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов в эфире ТВ, передает Интерфакс-Запад.

"Появилось четыре новых основания для увольнения: если работник не выходит на работу из-за отбытия административного наказания, если работник принуждает других работников участвовать в забастовке либо препятствует им выполнять трудовые обязанности, если работник участвует в незаконной забастовке либо отказывается от выполнения трудовых обязанностей без уважительной причины, а также если работник нарушает порядок работы с персональными данными", - сообщил Старовойтов.

В законодательстве появилась возможность временно отстранять от работы тех, кто призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

Старовойтов отметил, что возможность забастовки остается в законодательстве, когда она является крайней формой разрешения трудового спора. "И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления", - отметил он.

Замминистра также обратил внимание, что в организациях, где есть опасные производственные объекты, список которых формируется МЧС, нельзя проводить забастовки. "Связано это с тем, что это может повлиять на здоровье людей, на безопасность, на общественный порядок", - подчеркнул он.

Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" был принят 28 мая. Документ, который вступит в силу 30 июня 2021 года, дополняет Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.