Последнее обновление: 28.05.2021 16:41

Беларусь вводит временное лицензирование на импорт заготовок верха обуви

Белорусские власти вводят лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на таможенную территорию Евразийского экономического союза (исключение – ввоз из стран, с которыми у Беларуси либо ЕАЭС заключены международные договоры о свободной торговле).

Согласно постановлению №291 от 26 мая 2021 года выдавать лицензии уполномочено МАРТ по согласованию с Беллегпромом.

Основные положения постановления вступают в силу через один месяц после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.



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