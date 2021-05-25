Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос», — заявил премьер Украины.

Украинские власти также запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси.



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