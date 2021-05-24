Литва на месяц запретила полеты Белавиа

Власти Литвы после пиратского захвата самолета Rynair приостановили на месяц полеты самолетов компании Белавиа.

Такой вывод можно сделать из сообщения самой авиакомпании Белавиа.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении компании.