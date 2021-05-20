Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 381 546 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 мая 2021 года выросло до 381 546 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2742 человек.

Выздоровели и выписаны 371 666 (+1 531) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 457 человек (7,02% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 154 084 (+20 741) теста на коронавирус.