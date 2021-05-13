Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 372 242 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 мая 2021 года выросло до 372 242 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2671 человека.

Выздоровели и выписаны 362 806 (+694) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 837 человек (11,61% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 036 143 (+7 207) теста на коронавирус.