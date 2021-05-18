Последнее обновление: 18.05.2021 09:58

Власти Аргентины хотят на 30 дней заморозить экспорт говядины

Правительство Аргентины намерено на 30 дней заморозить экспорт говядины из-за роста цена на продукты на внутреннем рынке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Насьон».

По ее данным, президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о решении объединению экспортеров мяса. По замыслу властей, мера должна способствовать урегулированию ситуации на внутреннем рынке. Дата начала действия запрета официально пока не объявлена.

Ранее правительство Аргентины договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами об установке сниженных цен на определенные виды мяса.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины, за первые четыре месяца инфляция составила 17,6%, в 2020 году рост цен превысил 36%.

Аргентина занимает четвертое по объему поставляемого в Россию мяса после Белоруссии, Бразилии и Парагвая.



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