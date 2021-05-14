Средний уровень инфляции в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первом квартале 2021 года составил 6,7%, но к концу года ожидается замедление роста цен. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Средний уровень инфляции в ЕАЭС в первом квартале 2021 года составил 6,7%. Несмотря на некоторое повышение инфляционных процессов в ЕАЭС, к концу текущего года ожидается существенное замедление годовой инфляции на фоне своевременно принятых мер экономической политики странами ЕАЭС», - отмечают в комиссии.

По данным ЕЭК, по сравнению с декабрем 2020 года инфляция ускорилась на 0,5-2,1 процентных пункта во всех государствах ЕАЭС, кроме Казахстана, где инфляция замедлилась на 0,5 п. п. Замедление общего уровня инфляции в Казахстане обусловлено снижением темпов роста цен на продовольственные товары и услуги.

«Основная причина ускорения инфляции - рост мировых цен на продовольствие. Ускорение инфляции на продовольственные товары отмечалось в Армении, Беларуси и России, где выросли цены на мясо и мясопродукты, а также на картофель. При этом во всех странах ЕАЭС ускорился рост цен на подсолнечное масло, яйца, хлеб и другие продукты», - говорится в сообщении.