Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 364 951 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 мая 2021 года выросло до 364 951 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2602 человек.

Выздоровели и выписаны 355 531 (+1 319) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2602 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 219 человек (6,5% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 939 162 (+18 440) теста на коронавирус.