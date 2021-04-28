Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 355 924 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 апреля 2021 года выросло до 355 924 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2522 человек.

Выздоровели и выписаны 346 148 (+1 198) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2522 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 255 человек (7,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 815 234 (+17 279) теста на коронавирус.