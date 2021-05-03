Белорусские правозащитники номинированы на международную премию Front Line Defenders

Координационный совет номинировал белорусских правозащитников на международную премию Front Line Defenders.

На премию номинированы члены правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а также директор и юрист «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.

"Номинируя репрессированных правозащитников, мы стремимся поддержать их, их организации и семьи, а также выразить благодарность за их работу в критической ситуации в Беларуси, – прокомментировала член президиума КС Ольга Ковалькова. – Необходимо постоянно привлекать внимание международного сообщества к ситуации в Беларуси и сложным условиям, в которых работают наши правозащитники".

Шесть номинированных правозащитников признаны политзаключенными и сейчас находятся под стражей или под домашним арестом.

Награда Front Line Defenders была учреждена в 2005 году в знак признания работы правозащитников.