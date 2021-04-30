РФ может ограничить экспорт бензина

Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, который предусматривает ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо.

Проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты.

«В настоящее время на внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ», - говорится в пояснительной записке к документу. Такая мера «позволит в случае крайней необходимости ввести временный запрет на экспорт и стабилизировать внутренний рынок топлива, не допустив роста цен на указанные нефтепродукты», отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн тонн бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн тонн - на 4,5% меньше уровня 2019 года.