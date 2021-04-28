Европарламент утвердил правила отношений между ЕС и Великобританией после Brexit

Европарламент ратифицировал торговое соглашение об отношениях после Brexit между Евросоюзом и Британией.

Согласно результатам голосования, за проголосовали 660 евродепутатов, 5 голосовали против, 32 - воздержались, сообщает "Европейская правда".

"Приветствую результаты голосования Европарламента в пользу соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией. Оно закладывает основы для сильного и близкого партнерства с Британией. Теперь важно его выполнять", - отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал ратификацию торгового соглашения "значительным шагом вперед", открывающим новую эру в отношениях. "ЕС продолжит конструктивно сотрудничать с Британией как важным другом и партнером".

Соглашение вступит в силу с 1 мая, после финального решения Совета ЕС. До этого с 1 января 2021 года оно применялось "предварительно" - из-за того, что согласия достигли в последний момент, завершить все необходимые процедуры до даты выхода Британии из единого рынка не успели.

Отметим, несмотря на заключение и ратификацию соглашения, ряд вопросов в отношениях между ЕС и Британией до сих пор не решены окончательно, в частности относительно рыбной ловли. Проблемным остается вопрос движения товаров между Ирландией - членом ЕС, Северной Ирландией и остальной Великобритании.

В марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии, продолжив переходный период до начала проверок товаров, ввозимых в Северной Ирландии, чтобы упростить их движение. По этой причине Европарламент откладывал голосования за ратификацию соглашения.

В то же время в самой Северной Ирландии обострилось недовольство юнионистов по поводу того, что между регионом и остальной Британией фактически появилась граница.