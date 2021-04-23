Власти Беларуси запретили ввозить в страну продукцию брендов Nivea, Škoda и Liqui Moly. Об этом говорится в постановлении правительства № 240 от 23 апреля 2021 г.

Как поясняется, документ принят на основании указа Лукашенко от 30 марта 2021 г. №128 ”О применении специальных мер“, которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров, страной происхождения которых является государство, которое ввело санкции против белорусских чиновников.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me).

Утверждается, что это сделано "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Постановлением также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.

Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации.

Постановлением также определен порядок реализации остатков запрещенных товаров, ввезенных в нашу страну до вступления в силу постановления.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись.