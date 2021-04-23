Задержаны жена и сын основателя сети магазинов «Домашний» Ивана Березовского

В истории закрытия магазинов «Домашний» возник новый поворот.

На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети находится за пределами Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали три не связанных друг с другом источника.

По данным собеседников, возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (мошенничество). Основателей и топ-менеджеров сети подозревают в завладении имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

"Камень преткновения — долги Березовского перед банками, частными и государственными поставщиками, партнерами, работниками. Его просят погасить долги и тогда выпустят родственников. Он утверждает, что все сразу погасить не может", - рассказали источники.

По информации TUT.BY, жену и сына Березовского задержали на прошлой неделе, когда силовики наведывались в головной офис «НП-Сервиса», крупного дистрибьютора товаров повседневного спроса. Эта компания считается подконтрольной основателю сети магазинов «Домашний».

Сам Березовский недоступен для комментариев. Его местонахождение неизвестно. Источники TUT.BY в связи с этим вспоминают случай из 2018 года. Тогда силовики подозревали «НП-Сервис» в уклонении от уплаты налогов. Березовский одно время был в Лондоне, но потом вернулся в Беларусь и решил вопросы. В Следственном комитете сообщили, что владелец «НП-Сервиса» возместил установленный ущерб по делу, поэтому его не заключали под стражу, а взяли обязательство о явке.

Иван и Светлана Березовские одногодки — родились в 1972 году. Начинали свой бизнес в 90-х в качестве индивидуальных предпринимателей, торгуя на рынке в Ждановичах. Со временем стали крупными импортерами продуктов питания, а затем владельцами коммерческой недвижимости. Супруги всегда вели непубличный образ жизни.

История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На пике успеха сеть насчитывала более 75 магазинов в разных городах Беларуси.

В феврале 2021 года многие кредиторы ополчились на «Домашний». Поставщики сообщали о долгах на сотни тысяч рублей. В ответ на это оператор стал закрывать убыточные магазины, реорганизовывать свой бизнес путем выделения 16 компаний и вести переговоры с новыми инвесторами. В это же время ситуацией заинтересовались силовики, поставщиков стали вызывать в ДФР, рассказали информированные источники.

Получить комментарий в ДФР не удалось.

По данным ресурса kartoteka.by, ключевые юрлица оператора «Гамма Ритейл», «Премьер Маркет», «Пантапаллео», «Семела» и другие с 12 апреля находятся в ликвидации.

«Премьер Маркет» и «Гамма Ритейл» являются эмитентами облигаций. В Минфине сказали officelife, что поручители по облигациям «Гамма Ритейл» в полном объеме выполняют положенные требования. При этом, в министерстве добавили, что не обладают правом «публично оценивать надежность эмитентов».

Поручителем по облигациям «Гамма Ритейл» выступают «Торгразвитие», «Премьер Маркет», «Универсам «Центральный», из которых не ликвидируется в настоящее время только последнее юрлицо. При этом сам универсам закрыт и ищет нового хозяина. «Гамма Ритейл» же выступает поручителем у «Премьер Маркета». Стоит также отметить, что до решения о массовой ликвидации из названных компаний выделялись новые юрлица.

Облигации есть и у «НП-Сервиса». Но компания не может похвастаться хорошими финансовыми результатами. За 2020 год выручка дистрибьютора выросла с 62,4 млн рублей до 70,7 млн рублей. При этом курсовые разницы, долги и прочим издержки привели к чистому убытку в почти 13,9 млн рублей.