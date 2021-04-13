МОТ запускает процедуру вмешательства из-за скорого запрета на забастовки в Беларуси

Международная организация труда (МОТ) запустила процедуру немедленного вмешательства, которая запускается в чрезвычайных обстоятельствах и требующая экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся.

Процедуру инициировал руководящий орган Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) в связи с внесенными в первом чтении изменениями в Трудовой кодекс.

Принятые Палатой представителей в первом чтении поправки в Трудовой кодекс “не только лишают работников одного из самых действенных инструментов отстаивания своих гражданских и трудовых прав, но и грубо нарушают Конституцию страны и ратифицированную Беларусью Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций», гарантирующие им право на забастовку”.

Решение властей принять поправки в законодательство, регулирующее трудовые отношения, без предварительного рассмотрения и согласования с социальными партнерами – нанимателями и профсоюзами, по сути, перечеркивает и превращает в фикцию социальный диалог в стране, говорится в заявлении исполкома БКДП.

Исполком БКДП требует от Совмина немедленно отозвать законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам трудовых отношений, а от депутатов немедленной отмены принятого 2 апреля в первом чтении решения как нарушившего Конституцию страны, Конвенцию №87 МОТ «О свободе ассоциаций» и установленный порядок принятия решений в сфере трудовых отношений, исключающий их принятие без согласования с социальными партнерами – нанимателями и профсоюзами.

Исполком БКДП информирует ППНС и правительство, что руководящим органом независимого профцентра подготовлен и направлен на имя Генерального директора МОТ запрос на немедленное вмешательство как процедура, применяющаяся в чрезвычайных обстоятельствах и требующая экстренной реакции на ситуацию с правами трудящихся со стороны МОТ и ее руководства.

Руководство МОТ уже подтвердило, что процедура запущена.