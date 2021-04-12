Последнее обновление: 12.04.2021 16:03

Китай в январе-марте увеличил перевозку грузов по ж/д на 12%

Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае в первом квартале увеличился на 12% и составил 920 млн тонн, свидетельствуют данные China Railway Corp.

В среднем в сутки по железным дорогам страны отправлялось по 168,9 тыс. контейнеров, что на 14,2% превышает показатель за январь-март 2020 года, сообщает агентство "Синьхуа".

В том числе по маршрутам грузовых перевозок КНР-Европа было отправлено 3,345 тыс. составов, которые транспортировали 317 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU), что на 79% больше результата первого квартала прошлого года.

Железнодорожные грузоперевозки являются одним из основных индикаторов экономической активности страны вместе с потреблением электроэнергии и объемом выданных кредитов.

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