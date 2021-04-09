Поддержка села обойдется налогоплательщикам Беларуси в 650 млн. рублей - указ

Финансовая поддержка битвы за урожай 2021 года обойдется белорусским налогоплательщикам в 650 млн. рублей только по одному 141-му указу Лукашенко.

Документ подписан «в целях оказания в 2021 году государственной поддержки организациям агропромышленного комплекса для финансирования закупки горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники».

За счет остатков средств республиканского бюджета в бюджеты областей передадут 449 769 540,52 рубля.

Из указанной суммы 149 769 540,52 рубля пойдут на погашения бюджетных кредитов, выданных в 2020 году. Еще 300 000 000 рублей пойдут на закупку горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для села.

Не менее 30% суммы средств, поступающих из республиканского бюджета, предоставляются организациям в виде бюджетных займов на срок до одного года с уплатой 3% годовых. Остальная часть - на безвозвратной основе в виде субсидий путем перечисления денежных средств на счета поставщиков товаров (работ, услуг).

Помимо этого, Минфину поручено в 2021 году разместить в депозиты Банка развития до 200 млн. рублей «для финансирования закупки сельскохозяйственной техники», что позволит провести очередную кампанию по разгрузке складов флагманов отечественного машиностроения.

Эта сумма включает 50 000 000 рублей на срок до 1 июня 2029 г. за счет средств, полученных от приобретения государственным учреждением «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» государственных ценных бумаг.

Еще 150 000 000 рублей будут размещены на срок до 28 ноября 2025 года за счет продажи Банком развития на вторичном рынке гособлигаций Минфина РБ 254-го выпуска в евро на сумму 50 000 000 евро под 4,95 процента.

«ОАО «Банк развития Республики Беларусь» не вправе предъявлять Министерству финансов требования по досрочному погашению государственных облигаций», - сказано в указе.