Последнее обновление: 18.03.2021 11:45

Россия отозвала своего посла в США после слов Байдена о Путине

Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций о будущем отношений России и США, сообщила в среду вечером представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — сообщила Захарова.

Она утверждает, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

В консультациях с послом будут принимать участие другие профильные ведомства.

В среду президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает Путина «убийцей».

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование