Последнее обновление: 06.04.2021 14:32

Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ

Власти Львова отказались от покупки белорусских автобусов МАЗ и намерены провести новый тендер в надежде на победу украинского производителя.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

«В тендере побеждает белорусская компания. К такому выводу пришли эксперты Европейского инвестиционного банка. Они (белорусы – ред.) дали лучшую цену. Мы признаем этот тендер? Нет. Мы анонсируем новый, надеясь, что в нем все-таки победит украинская компания», - заявил Садовый в своем видеообращении на Youtube.

Он потребовал от властей Украины принять преференциальные поправки для местных производителей и призвал своих коллег – руководителей других городов и регионов Украины объединится отказаться от закупки авто техники за рубежом.

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