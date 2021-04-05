Белнефтехим с 6 апреля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 6 апреля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 6 апреля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,79 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,89 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,11 руб., ДТ – 1,89 руб.

«Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3%. В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 9-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.