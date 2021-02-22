Последнее обновление: 22.02.2021 21:00

Белнефтехим с 23 февраля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 23 февраля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - поясняет концерн повышение цен.

С 23 февраля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,74 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,84 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,06 руб., ДТ – 1,84 руб.

Это уже 4-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

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