Последнее обновление: 07.06.2021 19:28

Белнефтехим с 8 июня повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 8 июня 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 8 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,86 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,96 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,18 руб., ДТ – 1,96 руб.

«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 27,5 процента. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 16-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

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