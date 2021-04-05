Банк Японии приступил к первому этапу эксперимента по выпуску цифровой валюты

Банк Японии (центробанк) в понедельник начал первый этап эксперимента по проверке возможностей выпуска собственной цифровой валюты.

В сообщении регулятора отмечается, что во время первой фазы, которая продлится примерно до марта следующего года, будет разработана тестовая среды новой системы. Также планируется провести эксперименты с основными функциями цифровой валюты, включая выпуск и погашение, передает ТАСС.

Ранее Банк Японии отмечал, что на данном этапе не планирует реальный выпуск собственной цифровой валюты, но намерен изучить такую возможность в связи с общемировыми тенденциями.

В частности, Китай начал проводить эксперименты с цифровым юанем еще в прошлом году. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.